Fedez perde la pazienza e sbotta | “E’ davvero insostenibile!”

(Di mercoledì 14 luglio 2021)ha perso la calma e sui social si è lasciato andare ad un amaro sfogo: “Questa storia è diventatainsostenibile”., oltre ad essere famoso per le sue canzoni e la sua bellissima storia d’amore con Chiara Ferragni, che tanto fa sognare gli italiani, è purtroppo noto anche per i suoi continui scontri L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

rovnaldweasley : Nella vita voglio avere la stessa tenacia del codacons,che le perde tutte ma continua a fare causa a fedez - rodens_ : Comunque il codacons sta diventando proprio ridicolo nei confronti di Fedez, non può respirare che gli arriva una l… - 1237171aa : RT @JungerMatilda: Se stasera l'Italia vince è merito del dibattito innescato dal #DdlZan e da #Fedez ?? Se invece perde è perché ancora non… - 8_ferro : RT @JungerMatilda: Se stasera l'Italia vince è merito del dibattito innescato dal #DdlZan e da #Fedez ?? Se invece perde è perché ancora non… - asusual01 : RT @JungerMatilda: Se stasera l'Italia vince è merito del dibattito innescato dal #DdlZan e da #Fedez ?? Se invece perde è perché ancora non… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez perde

CheDonna.it

... inseguendo una voltaun'altra Greta, una volta la sciaguratissima idea del voto ai sedicenni (allora chiamiamo direttamente Achille Lauro e Abramovich), sitempo e cresce nel paese la ...Il leader della Lega Matteo Salvini è in Versilia per promuovere i referendum della Lega , nonl'occasione per qualche frecciata a Letta e non solo: 'Una volta la sinistra, poteva piacere o ...Fedez ha perso la calma e sui social si è lasciato andare ad un amaro sfogo: "Questa storia è diventata davvero insostenibile".Fedez può festeggiare. Ora è più libero. Il rapper sui social network riporta le sue sensazioni: l'epilogo sulla vicenda giudiziaria ...