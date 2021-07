Fabio Rovazzi infiltrato a Wembley tra i tifosi dell’Inghilterra: “Se avessi esultato sarei stato un uomo morto” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si è travestito da tifoso dell’Inghilterra, ed è andato in curva con i tifosi inglesi. Fabio Rovazzi ha assistito alla finale degli Europei di calcio in mezzo al “nemico”. “Se avessi esultato sarei stato un uomo morto. Mi è toccato soffrire in silenzio”, ha raccontato il creator, da qualche settimana in radio con il singolo estivo “La mia felicità” assieme a Eros Ramazzotti. Così, Rovazzi non ha potuto “saltare” né per il gol di Bonucci, né per il rigore sbagliato dall’inglese Saka. Com’è avvenuto il tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si è travestito da tifoso, ed è andato in curva con iinglesi.ha assistito alla finale degli Europei di calcio in mezzo al “nemico”. “Seun. Mi è toccato soffrire in silenzio”, ha raccontato il creator, da qualche settimana in radio con il singolo estivo “La mia felicità” assieme a Eros Ramazzotti. Così,non ha potuto “saltare” né per il gol di Bonucci, né per il rigore sbagliato dall’inglese Saka. Com’è avvenuto il tutto ...

