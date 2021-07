F1, Leclerc guiderà la Ferrari 375 di Gonzalez: si festeggiano i 70 anni dalla prima vittoria (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Ferrari festeggerà un avversario speciale in occasione del GP di Gran Bretagna 2021, in programma domenica 18 luglio sul circuito di Silverstone. Ricorrono infatti i 70 anni dalla prima vittoria in F1, arrivata il 14 luglio 1951 proprio sul circuito inglese per merito dell’argentino José Froilan Gonzalez che guidava una 375 F1. Da quel momento sono arrivati altri 237 successi, anche se nelle ultime due stagioni la Scuderia di Maranello è a secco di trionfi nella massima categoria del motorsport. Charles Leclerc si metterà al volante di un esemplare di quella vettura, in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lafesteggerà un avversario speciale in occasione del GP di Gran Bretagna 2021, in programma domenica 18 luglio sul circuito di Silverstone. Ricorrono infatti i 70in F1, arrivata il 14 luglio 1951 proprio sul circuito inglese per merito dell’argentino José Froilanche guidava una 375 F1. Da quel momento sono arrivati altri 237 successi, anche se nelle ultime due stagioni la Scuderia di Maranello è a secco di trionfi nella massima categoria del motorsport. Charlessi metterà al volante di un esemplare di quella vettura, in ...

Leclerc a Silverstone guiderà la Ferrari di Froilan Gonzalez per i 70 anni dal primo trionfo La Gazzetta dello Sport Inoltre, Silverstone è dove Charlesha ottenuto l'ultimo podio e la Ferrari festeggerà i 70 anni dal primo successo in F1 . Per l'occasione, Marc Genela macchina che vinse quella ...... e sostanzialmente è il personaggio chei giocatori nel mondo della Formula 1. Rappresenta ...è sempre lì. Mi aspetto un po' di vedere più spesso Norris sul podio. Dal punto di vista ...