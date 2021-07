Everton | Benitez | “Voglio vincere | conquisterò i tifosi con i fatti”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Quando fai l’allenatore, devi difendere il tuo club in ogni contesto. Ora lotterò per l’, cercherò di fare del mio meglio in ogni singola partita, di giocarmela con chiunque”. Rafaesordisce così nella conferenza stampa della sua nuova avventura sulla panchina delle Toffies. Il tecnico spagnolo è stato duramente attaccato al suo arrivo, a causa di un episodio nel 2007, quando sedeva sulla panchina del Liverpool, e definì l’un “piccolo club”. “È stato tanto tempo fa. Possiamo continuare a parlare ma preferisco ie speriamo che alla fine saremo tutti felici, a partire dal sottoscritto: se sarò ...

Rafa Benitez potrebbe confezionare una brutta sorpresa a quel Napoli cui contribuì a dare una dimensione internazionale. Il tecnico spagnolo è ora all'Everton, e qui punta a portare uno degli uomini ... Piace Dumfries, ma c'è anche l'Everton di Benitez. L'alternativa è Bellerin, che ha chiesto la cessione all'Arsenal, ma i nerazzurri puntano al prestito con diritto di riscatto. ... "Quando fai l'allenatore, devi difendere il tuo club in ogni contesto. Ora lotterò per l'Everton, cercherò di fare del mio meglio in ogni singola partita, di giocarmela con chiunque". Rafa Benitez eso ...