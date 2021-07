Covid, 2.153 casi e 23 decessi. Tasso di positività all'1% (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 2.153 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.534. Sono invece 23 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 20. 1.079 i guariti. 210.599 i tamponi, 18mila più di ieri, ma il Tasso di positività è comunque in crescita dall0 0,8% all?1%. Ancora in discesa i ricoveri, che non risentono della crescita dei contagi: le terapie intensive sono 6 in meno (ieri -1) con 7 ingressi del giorno, e scendono a 151, mentre i ricoveri ordinari sono 20 in meno (ieri -21), 1.108 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 2.153 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.534. Sono invece 23 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 20. 1.079 i guariti. 210.599 i tamponi, 18mila più di ieri, ma ildiè comunque in crescita dall0 0,8% all?1%. Ancora in discesa i ricoveri, che non risentono della crescita dei contagi: le terapie intensive sono 6 in meno (ieri -1) con 7 ingressi del giorno, e scendono a 151, mentre i ricoveri ordinari sono 20 in meno (ieri -21), 1.108 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

