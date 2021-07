BlackRock | trimestrale positiva Patrimonio gestito supera 9 | 49 trilioni

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) –, la più grande società di investimento nel mondo, ha registrato un utile netto di 1,55 miliardi di dollari, o 10,03 dollari per azione, nel secondo trimestre dell’anno, in crescita rispetto agli 1,21 miliardi, o 7,85 per azione, dello stesso periodo del 2020. Gli analisti si aspettavano in media un utile per azione di 9,46 dollari, secondo i dati di Refinitiv. Le entrate sono aumentate del 32% a 4,82 miliardi di dollari; in particolare, le entrate derivanti dalle consulenze sugli investimenti e dalle commissioni, che costituiscono la maggior parte delle entrate totali della società, sono state di 3,62 miliardi di dollari. Gli afflussi netti totali ...

"La piattaforma tecnologica e di investimento completa di continua ad evolversi in anticipo rispetto alle esigenze dei nostri clienti - ha commentato Laurence D. Fink, Chairman e CEO della