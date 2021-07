Ashley Graham è in attesa del secondo figlio dal marito Justin Ervin (Di mercoledì 14 luglio 2021) La modella Ashley Graham ha annunciato, via social, l’arrivo del secondogenito, con una bella foto del pancione. In famiglia c’è già un maschietto, Isaac, nato nel gennaio 2020. Ashley Graham allarga la famiglia. La modella e il marito Justin Ervin saranno presto genitori. L’annuncio, come ormai sempre più spesso accade, è arrivato via Instagram, con Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 14 luglio 2021) La modellaha annunciato, via social, l’arrivo delgenito, con una bella foto del pancione. In famiglia c’è già un maschietto, Isaac, nato nel gennaio 2020.allarga la famiglia. La modella e ilsaranno presto genitori. L’annuncio, come ormai sempre più spesso accade, è arrivato via Instagram, con

