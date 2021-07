Aprire gli occhi su “la Repubblica” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Siamo su due pianeti diversi con «la Repubblica» e non ci interessa entrare nel merito delle interpretazioni di Gianni Riotta che ha firmato un articolo uscito ieri con il titolo “La sinistra e le proteste: Aprire gli occhi su Cuba”. Vogliamo soffermarci però su una lacuna macroscopica, su una affermazione sbagliata e soprattutto su una menzogna per la quale Riotta ci chiama direttamente quanto erroneamente in causa. Così, passi pure che nell’articolo l’autore dimentichi il viaggio del 2016 a Cuba … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Siamo su due pianeti diversi con «la» e non ci interessa entrare nel merito delle interpretazioni di Gianni Riotta che ha firmato un articolo uscito ieri con il titolo “La sinistra e le proteste:glisu Cuba”. Vogliamo soffermarci però su una lacuna macroscopica, su una affermazione sbagliata e soprattutto su una menzogna per la quale Riotta ci chiama direttamente quanto erroneamente in causa. Così, passi pure che nell’articolo l’autore dimentichi il viaggio del 2016 a Cuba … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GomesNatassia : @CottarelliCPI Hanno permesso di aprire le porte di un stadio; i mezzi di trasporto continuano gli stessi; gli aero… - claudiopuccion1 : @MarcoFinizio74 @CarloCalenda @matteorenzi Ebbasta ...che serve per far aprire gli occhi ? Prima di parlare leggete… - albimaccariello : Una persona che sceglie di aprire un concerto con Scusa se non ho gli occhi azzurri non sta bene…Francesca Michieli… - f4arle0s1 : @HAZZAVMEDICINE no vabbe apparte gli scherzi non me la fa aprire in più l'ho vista già l'altro giorno - sanloveswooo : aprire gli album con guada e fede in chiamata >>>>> -

Ultime Notizie dalla rete : Aprire gli Palasport, il sogno di Formisano sarà realtà - Ma il suo nome gli sarà legato in modo indelebile: il palasport sarà intitolato a Donato Formisano ... In pratica, se non ci saranno opposizioni già a fine agosto la Virtus potrà aprire il cantiere. ...

Arriva Android 12 Beta 3: ecco tutte le novità e procedura d'installazione ( Google ha appena rilasciato la nuova Beta 3 di Android 12 , quella che ci permette di aprire un'altra finestra sulle novità che ci riserverà la versione stabile di Android 12, una delle ...Arrivano gli ...

Aprire gli occhi su "la Repubblica" | il manifesto Il Manifesto L’ecologia integrale diventi coscienza della futura alimentazione Siamo parte di un’unica famiglia terrestre e dobbiamo riconoscere la nostra parentela con tutti i membri della creazione, e rispettare i diritti di tutti gli esseri alla loro integrità e benessere. Il ...

Green pass, ecco la «via italiana»: uso ampio, ma non alla francese Gelmini: non inseguiamo modelli stranieri, ma incentiviamo i vaccini. Le divisioni tra i partiti. Tasso di positività all’1% con 2.153 nuovi casi ...

Ma il suo nomesarà legato in modo indelebile: il palasport sarà intitolato a Donato Formisano ... In pratica, se non ci saranno opposizioni già a fine agosto la Virtus potràil cantiere. ...Google ha appena rilasciato la nuova Beta 3 di Android 12 , quella che ci permette diun'altra finestra sulle novità che ci riserverà la versione stabile di Android 12, una delle ...Arrivano...Siamo parte di un’unica famiglia terrestre e dobbiamo riconoscere la nostra parentela con tutti i membri della creazione, e rispettare i diritti di tutti gli esseri alla loro integrità e benessere. Il ...Gelmini: non inseguiamo modelli stranieri, ma incentiviamo i vaccini. Le divisioni tra i partiti. Tasso di positività all’1% con 2.153 nuovi casi ...