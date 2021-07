Wanda Nara va in vacanza a Capri Il prezzo dell’hotel? Stellare

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 13 luglio 2021) La bionda moglie di Mauro Icardi nonché sua managerfa spesso parlare di sé, e in questo periodo se ne parla per via di unaextra lusso in quel di, stupenda e caratteristica isola al largo delle coste campane. Una notte costa quanto uno stipendio Il primo a lanciare il gossip pare sia stato il sito Dagospia che ha segnalato lo sproposito sborsato dalla ricca argentina per alloggiare nell’isola turistica già di per sé abbastanza cara. Scrive il sito infatti: Vacanze di lusso aper: La signora Icardi sta alloggiando ...