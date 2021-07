Volkswagen rivede al rialzo target di reddività operativa al 2025

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) –ha aumentato il suo obiettivo per il ritorno operativo sulle vendite al. Il gruppo automobilistico tedesco ha rivisto alla propria previsione originale del 7-8% fino all’attuale 8-9%. L’annuncio è arrivato durante la presentazione di NEW AUTO, la nuova strategia della società al 2030. “Ci siamo posti un obiettivo strategico per diventare leader del mercato globale dei veicoli elettrici e siamo sulla buona strada. Ora stiamo impostando nuovi parametri”, ha affermato il CEO Herbert Diess durante l’evento. “Grazie ai cambiamenti nel software, il prossimo cambiamento – molto più radicale – è la transizione ...

Nello stesso arco di tempo, la quota di veicoli elettrici a batteria dovrebbe salire al 50% , mentre nel 2040 quasi il 100% di tutti i nuovi veicoli dinei principali mercati dovrebbe ...MILANO AI MASSIMI DAL 2008, L'ISTATAL RIALZO IL PIL Mario Draghi suona la carica del made ... Corre(+3,06%): il gruppo sta pianificando varie partnership per ridurre i costi e cerca ...Volkswagen ha aumentato il suo obiettivo per il ritorno operativo sulle vendite al 2025. Il gruppo automobilistico tedesco ha rivisto al rialzo ...Ha una modalità specifica per il drifting, 320 CV di potenza e scatta da 0 a 100 Km/h in meno di 5 secondi, questo oltre ad un vano di carico da oltre 600 litri. Ecco perché è un vero peccato che la V ...