Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 12 | 30

(Di martedì 13 luglio 2021)DEL 13 LUGLIOORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI SULLA A1-NAPOLI, PER LAVORI IN CORSO A CURA DI AUTOSTRADE, CI SONO CODE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DI VALMONTONE VERSO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA INVECE RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E A24TERAMO. E A PROPOSITO DELLA A24, SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME AL KM 25+300, POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA ...