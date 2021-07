Variante Delta | 4 regioni rischiano il passaggio in zona gialla

(Di martedì 13 luglio 2021) Lasi sta diffondendo sempre più rapidamente in Europa e anche in Italia, dove stanno tornando a crescere i contagi nonostante la situazione negli ospedali e nelle terapie intensive ...

Lasi sta diffondendo sempre più rapidamente in Europa e anche in Italia, dove stanno tornando a crescere i contagi nonostante la situazione negli ospedali e nelle terapie intensive resta ...Nelle ultime settimane tocchiamo con mano elementi di significativa ripresa del contagio dovuto alla. Siamo però in una fase diversa perche abbiamo l'arma dei vaccini, la piu ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, lancia un avvertimento a tutti gli italiani in seguito alla risalita dei contagi dovuta alla variante ..."Significativa ripresa del contagio dovuto alla variante Delta". Lo ha detto il ministro della Salute intervenendo al "W20 Women Rome Summit" ...