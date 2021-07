Tutto confermato: la Reggina annuncia anche Regini e Federico Ricci (Di martedì 13 luglio 2021) Ve ne avevamo parlato in tempi non sospetti, ora sono ufficiali: Federico Ricci e Vasco Regini sono due nuovi giocatori della Reggina. Di seguito i comunicati ufficiali: Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di Federico Ricci. L’esterno offensivo, classe 1994, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. A Federico un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto. Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) Ve ne avevamo parlato in tempi non sospetti, ora sono ufficiali:e Vascosono due nuovi giocatori della. Di seguito i comunicati ufficiali:1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di. L’esterno offensivo, classe 1994, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Aun caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto.1914 comunica di aver raggiunto un accordo con ...

ZZiliani : #Adani. Polemizzò in diretta tv con #Allegri sostenendo che la #Juventus giocava male: licenziato. #Marchegiani. Di… - SimoneTogna : Tutto confermato! Come scritto ieri in esclusiva #inter e #genoa hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di… - GazzettadiSiena : Il centrocampista si è imposto come uno dei migliori giovani di tutto il girone E - ReisRiccardo : RT @AnItalianStory1: Il Riesame ha confermato sequestro archivio di Paolo Persichetti consentendo alla procura di Roma di continuare a ins… - dialessandro5 : @Paride02116882 @sscnapoli Eravamo in silenzio stampa da mesi se non l’hai notato. Adl stesso ha confermato che l’h… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto confermato Anna Tatangelo parla del nuovo programma che andrà in onda al posto di Domenica Live Come è stato ampiamente confermato, Anna Tatangelo condurrà un nuovo programma su Canale 5 che andrà in onda la domenica ... che il programma non abbia una data ben precisa e che sia ancora tutto in ...

'Kiricocho', così Chiellini ha 'maledetto' il rigore di Saka Mentre il giocatore inglese calciava, il capitano azzurro ha urlato il nome di un noto tifoso argentino 'iettatore'. Divertito, ha confermato tutto a una testata sudamericana. Ci sarebbe anche un tocco di magia nera dietro la vittoria dell'Italia a Wembley, per il sospirato ritorno del titolo europeo nel Belpaese dopo più di ...

MERCATO TRENTO, TUTTO CONFERMATO: UFFICIALE L'ARRIVO DI BARBUTI! Trivenetogoal Final Fantasy XIV: la versione digitale per PC è “tutto esaurito” A più di 10 anni dall’uscita ufficiale, Final Fantasy XIV continua a registrare numeri da record. Il gioco, dopo un debutto in chiaroscuro, è diventato uno dei titoli MMORPG di maggior successo a live ...

Serie B - Bastone e Petracca confermati alla Tramarossa Vicenza Dopo aver ufficializzato in biancorosso due firme importanti come quelle di Andrea Mazzucchelli e Alessandro Cecchetti, la Tramarossa Vicenza è lieta di annunciare che Nicola Bastone e ...

