SIT | aggiornamento su azioni proprie

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto dideliberato dall’assemblea deglisti il 29 aprile 2021 ed avviato in pari data, tra il 5 e il 9 luglio 2021, ha acquistato 5.275ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 7,6066 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 40.124,68 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 9 luglio, un totale di 414.495, pari all’1,6575% del capitale sociale.Nel frattempo, a Milano, SIT estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 8,18 ...

... tra il 5 e il 9 luglio 2021, ha acquistato 5.275 azioni ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 7,6066 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 40.124,68 euro . A seguito di ...