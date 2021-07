Roma, fermata la piromane di Trastevere: tre cassonetti a fuoco in una notte (Di martedì 13 luglio 2021) Un nuovo raccapricciante fenomeno ha preso piede nella Capitale: quello di dar fuoco ai cassonetti. A tratti accade per rimuovere i rifiuti (visti i problemi registratosi con l’Ama) a tratti per puro vandalismo. Proprio in questi ultimi giorni i Carabinieri del Comando Provinciale hanno disposto mirati controlli per arginare questo fenomeno. Proprio questa notte i militari della Stazione Trastevere hanno fermato e denunciato una donna di 54anni che aveva appena dato fuoco a tre cassonetti. Durante il servizio di pattuglia, i militari hanno notato le fiamme in via Ippolito Nievo e sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) Un nuovo raccapricciante fenomeno ha preso piede nella Capitale: quello di darai. A tratti accade per rimuovere i rifiuti (visti i problemi registratosi con l’Ama) a tratti per puro vandalismo. Proprio in questi ultimi giorni i Carabinieri del Comando Provinciale hanno disposto mirati controlli per arginare questo fenomeno. Proprio questai militari della Stazionehanno fermato e denunciato una donna di 54anni che aveva appena datoa tre. Durante il servizio di pattuglia, i militari hanno notato le fiamme in via Ippolito Nievo e sono ...

