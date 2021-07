Prescrizione, Renzi: “Riforma Cartabia? M5s la porterà in Aula, anche noi vogliamo cambiarla ma in senso opposto. Porteremo emendamenti” (Di martedì 13 luglio 2021) Renzi è pronto a portare i suoi emendamenti alla Riforma della Giustizia penale di Marta Cartabia che il presidente del Consiglio vorrebbe vedere approvata “così com’è”. “Io credo che la legge Bonafede sulla Prescrizione sia uno scandalo. Sono responsabili leghisti e grillini – ha spiegato rispondendo a una domanda del Fatto.it durante la presentazione del suo libro “Controcorrente – La dobbiamo cambiare, noi l’avremmo cambiata in modo diverso. La proposta del governo non è quella che volevamo noi, ma va nella direzione che auspicavamo quindi è un passo avanti”. Il dibattito, però, così come ha chiesto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021)è pronto a portare i suoialladella Giustizia penale di Martache il presidente del Consiglio vorrebbe vedere approvata “così com’è”. “Io credo che la legge Bonafede sullasia uno scandalo. Sono responsabili leghisti e grillini – ha spiegato rispondendo a una domanda del Fatto.it durante la presentazione del suo libro “Controcorrente – La dobbiamo cambiare, noi l’avremmo cambiata in modo diverso. La proposta del governo non è quella che volevamo noi, ma va nella direzione che auspicavamo quindi è un passo avanti”. Il dibattito, però, così come ha chiesto ...

