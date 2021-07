**Omofobia: Malpezzi, 'avanti con calendario stabilito, ora voto in aula su pregiudiziali'** (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Andiamo in aula a votare le pregiudiziali. Si va avanti con il calendario" già stabilito. Così la presidente dei senatori Pd, Simona Malpezzi, al termina della capigruppo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Andiamo ina votare le. Si vacon il" già. Così la presidente dei senatori Pd, Simona, al termina della capigruppo.

