Olimpiadi di Tokyo 2020 | Discovery + ospiterà l' evento

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si terranno dal 23 luglio 2021 all'8 agosto 2021. La 32esima edizione dei Giochi Olimpici si svolgeranno come detto a Tokyo, in Giappone. In realtà si sarebbero dovute tenere lo scorso anno, ma la pandemia di Covid ha costretto gli organizzatori a rinviare il grande evento. Per non perdere nemmeno un minuto dei giochi olimpici è possibile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma streaming a pagamento Discovery + . Olimpiadi Tokyo 2020: grande attenzione all'Italia Team La piattaforma OTT di ...

