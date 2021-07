Nintendo Switch: ecco i giochi più venduti su eShop nei primi sei mesi del 2021 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 luglio 2021) Scopriamo quali sono stati i giochi di Nintendo Switch più venduti nell’eShop nei primi sei mesi del 2021.. Nintendo ha pubblicato l’elenco dei trenta giochi per Nintendo Switch più venduti nei primi sei mesi del 2021 su eShop. Senza troppo stupore Monster Hunter Rise si trova in prima posizione, seguito da un’altra hit: Among Us. Terzo troviamo Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! di Konami, ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 luglio 2021) Scopriamo quali sono stati idipiùnell’neiseidel..ha pubblicato l’elenco dei trentaperpiùneiseidelsu. Senza troppo stupore Monster Hunter Rise si trova in prima posizione, seguito da un’altra hit: Among Us. Terzo troviamo Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! di Konami, ...

