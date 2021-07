Mertens, fissata la data per il ritorno in campo! (Di martedì 13 luglio 2021) Appena conclusi gli europei, Dries Mertens si è subito sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della spalla. A dare aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante del Napoli è Francesco Modugno, inviato di Sky Sport 24 a Castel Volturno. Ecco quanto evidenziato: "Rientro di stabilizzazione alla spalla per Dries Mertens. Starà fuori per un po'. Il rientro è previsto a cavallo delle due prossime soste delle nazionali tra settembre e ottobre". Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 luglio 2021) Appena conclusi gli europei, Driessi è subito sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della spalla. A dare aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante del Napoli è Francesco Modugno, inviato di Sky Sport 24 a Castel Volturno. Ecco quanto evidenziato: "Rientro di stabilizzazione alla spalla per Dries. Starà fuori per un po'. Il rientro è previsto a cavallo delle due prossime soste delle nazionali tra settembre e ottobre".

