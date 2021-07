McDonald’s, al via il Roadshow della Sostenibilità (Di martedì 13 luglio 2021) Il primo ristorante McDonald’s inaugurato in Italia, in Piazza di Spagna a Roma nel 1986, diventa la tappa iniziale del Roadshow della Sostenibilità, un progetto che sancisce l’impegno della società in tema di economia circolare. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) Il primo ristoranteinaugurato in Italia, in Piazza di Spagna a Roma nel 1986, diventa la tappa iniziale del, un progetto che sancisce l’impegnosocietà in tema di economia circolare. sat/gtr su Il CorriereCittà.

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro McDonald's, al via il Roadshow della Sostenibilità - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash McDonald's, al via il Roadshow della Sostenibilità - - CorriereCitta : McDonald’s, al via il Roadshow della Sostenibilità - CAGLIARILIVEAPP : Al via a Roma la 1^ tappa del roadshow della sostenibilità di McDonald's - greenbluegedi : Roadshow della Sostenibilità di McDonald’s: a Roma la prima tappa -

Ultime Notizie dalla rete : McDonald’s via McDonald's: al via a Roma la prima tappa del Roadshow della sostenibilità Affaritaliani.it