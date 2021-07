Mazepin e i problemi tecnici con la monoposto

(Di martedì 13 luglio 2021) Nikitaha esordito quest’anno in Formula Uno. Il giovane pilota che corre con la scuderia Haas, ha dovuto cercare di adattarsi più e più volte alla sua. Prendere le misure però non è servito a tanto:e inon vanno proprio d’accordo. La F1 verso l’addio al vincolo di mescola della Q2e idella: cosa ne pensa? Di sicuro il percorso di Nikitain Formula Uno non è stato semplice fino ad ora. Ovviamente non ci si poteva aspettare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mazepin problemi

Periodico Daily - Notizie

... ed il tedesco non può far altro che misurarsi conlottando nelle retrovie. Trovare la motivazione in un team perennemente in fondo alla griglia e con parecchifinanziari può ...Lewis Hamilton 6 Idi gomme, idi carico alla monoposto dopo aver danneggiato il ... Nikita4,5 Lo si nota solo nelle prove libere quando rallenta Hamilton e si fa a mandare a ...Jacopo Rubino Ci siamo quasi: si avvicina il Gran Premio di Gran Bretagna e sabato in Formula 1 si disputerà la prima gara sprint della storia, per stabilire la griglia di partenza della ...Tuttavia, i numeri di Giovinazzi nel 2021 sono positivi, soprattutto in qualifica: “ Penso che uno dei problemi di Antonio finora sia stato ... alle spalle del finlandese era stato bloccato da Mazepin ...