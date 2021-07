Lazio, Muriqi: “Spero di riuscire a far vedere quanto valgo” (Di martedì 13 luglio 2021) “Erano due anni che non svolgevo la preparazione, l’anno scorso avevo avuto anche il Covid. Stiamo lavorando bene, mi sentirò sempre meglio e sarò pronto per la Lazio”. Queste le parole di Vedat Muriqi, intervenuto ai canali ufficiali del club all’inizio della sua seconda stagionale in biancoceleste. “Il mister parla con tutti non abbiamo avuto conversazioni private, non credo ce ne sarà bisogno ma in ogni caso sarò felice di poter parlare con lui in privato. E’ una persona sincera”. “Spero di riuscire a far vedere il vero Muriqi in questo campionato – ha continuato – , voglio arrivare ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “Erano due anni che non svolgevo la preparazione, l’anno scorso avevo avuto anche il Covid. Stiamo lavorando bene, mi sentirò sempre meglio e sarò pronto per la”. Queste le parole di Vedat, intervenuto ai canali ufficiali del club all’inizio della sua seconda stagionale in biancoceleste. “Il mister parla con tutti non abbiamo avuto conversazioni private, non credo ce ne sarà bisogno ma in ogni caso sarò felice di poter parlare con lui in privato. E’ una persona sincera”. “dia faril veroin questo campionato – ha continuato – , voglio arrivare ...

