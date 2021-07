Il welfare italiano non aiuta chi ne avrebbe più bisogno (Di martedì 13 luglio 2021) Nell’ultimo annus horribilis, quello in cui l’economia è crollata come mai aveva fatto finora, sull’onda della pandemia, assieme al numero dei poveri, degli inattivi, di chi è rimasto senza lavoro, sono naturalmente cresciuti anche i percettori del reddito di cittadinanza. Assieme al Reddito di Emergenza e ai vari ristori che però sono temporanei, si tratta del maggiore strumento contro quell’incremento dell’indigenza che era inevitabile si producesse in un Paese in cui a subire l’impatto peggiore delle crisi sono stati proprio i lavoratori dei settori giù più fragili dal punto di vista occupazionale. Quelli del commercio, della ristorazione, del turismo, già molto spesso a termine, a ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 luglio 2021) Nell’ultimo annus horribilis, quello in cui l’economia è crollata come mai aveva fatto finora, sull’onda della pandemia, assieme al numero dei poveri, degli inattivi, di chi è rimasto senza lavoro, sono naturalmente cresciuti anche i percettori del reddito di cittadinanza. Assieme al Reddito di Emergenza e ai vari ristori che però sono temporanei, si tratta del maggiore strumento contro quell’incremento dell’indigenza che era inevitabile si producesse in un Paese in cui a subire l’impatto peggiore delle crisi sono stati proprio i lavoratori dei settori giù più fragili dal punto di vista occupazionale. Quelli del commercio, della ristorazione, del turismo, già molto spesso a termine, a ...

Advertising

LanataSilvio : @raffaellapaita Un paese che voglia crescere deve garantire flessibilitá, e NON il guazzabuglio di privilegi client… - LanataSilvio : @GiampietroFox Lo ripeto: è eticamente indifendibile prendersela con una misura concettualmente ottima, ma implemen… - auredagaz : @teoxandra Il problema non è il licenziamento, in America succede ogni giorno. È che quei 422 qui non troveranno la… - nazareno_il : @Giu38445847 @Favollo2 @ArocleLanzillo @davidefaraone Il RdC (generico) come misura di welfare è indicatore di civi… - LanataSilvio : @MariMa99473486 @favussi @giuliaselvaggi2 È eticamente indifendibile e stupido, se PRIMA nonndisbosca la jungla di… -