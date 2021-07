(Di martedì 13 luglio 2021) "Ci aspettiamo il versamento nelle prossime settimane,o prima parte di", e verrà fatto "in un'unica soluzione": lo ha detto il ministro dell'economia Danieleal termine dell'...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Franco, 25mld del Recovery a fine luglio-inizio agosto: (ANSA) - BRUXELLES, 13 LUG - 'Ci aspettiam… - fisco24_info : Franco, 25mld del Recovery a fine luglio-inizio agosto: Versamento in un'unica soluzione - iconanews : Franco, 25mld del Recovery a fine luglio-inizio agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Franco 25mld

Agenzia ANSA

"Ci aspettiamo il versamento nelle prossime settimane, luglio o prima parte di agosto", e verrà fatto "in un'unica soluzione": lo ha detto il ministro dell'economia Danieleal termine dell'Ecofin. "Ci aspettiamo 25 miliardi tra qualche settimana", ha aggiunto. . 13 luglio 2021"Ci aspettiamo il versamento nelle prossime settimane, luglio o prima parte di agosto", e verrà fatto "in un'unica soluzione": lo ha detto il ministro dell'economia Danieleal termine dell'Ecofin. "Ci aspettiamo 25 miliardi tra qualche settimana", ha aggiunto. . 13 luglio 2021(ANSA) - BRUXELLES, 13 LUG - 'Ci aspettiamo il versamento nelle prossime settimane, luglio o prima parte di agosto', e verrà fatto 'in ...