Festa Azzurra, un concerto dei Negramaro per la Nazionale: il duetto di Sangiorgi con Ciro Immobile su 'Napule è' (Di martedì 13 luglio 2021) Grande Festa Azzurra , ieri sera all'Hotel Parco dei Principi di Roma dove, terminata la sfilata per le vie della Capitale, si è svolta la cena celebrativa della Nazionale insieme ai Negramaro che ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) Grande, ieri sera all'Hotel Parco dei Principi di Roma dove, terminata la sfilata per le vie della Capitale, si è svolta la cena celebrativa dellainsieme aiche ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ???? Festa a Milano per l'#Italia: fuochi d'artificio per l'impresa azzurra - DAZN_IT : ????????? Scatta la festa azzurra sotto il cielo di Wembley ???? #Euro2020Final #ItaliaInghilterra - IlContiAndrea : Grande festa azzurra, ieri sera all'Hotel Parco dei Principi di Roma dove, terminata la sfilata per le vie della Ca… - sabrynegramaro : RT @leggoit: Festa Azzurra, un concerto dei Negramaro per la Nazionale: il duetto di Sangiorgi con Ciro Immobile su 'Napule è' VIDEO https:… - infoitsport : Euro 2020, festa azzurra per D3 e Aichner: 'Grazie ragazzi' -