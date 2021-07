Emmy Awards 2021: The Crown e The Mandalorian guidano le nomination. HBO batte Netflix – L’elenco (Di martedì 13 luglio 2021) MJ Rodriguez A The Crown va anche lo scettro. Insieme a The Mandalorian, la quarta stagione della serie sulla corona inglese è la più nominata alla settantatreesima edizione degli Emmy Awards con 24 candidature. Seguono WandaVision (23), The Handmaid’s Tale (21), Saturday Night Live (21), Ted Lasso(20), Lovecraft Country (18), La Regina degli Scacchi (18) e Omicidio a Easttown (16). Il tandem HBO-HBO Max guida le nomination con un totale di 130 candidature (battuti Netflix a 129, Disney+ a 71 e NBC a 46). Tra le nomination spicca la candidatura di MJ Rodriguez, prima ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 luglio 2021) MJ Rodriguez A Theva anche lo scettro. Insieme a The, la quarta stagione della serie sulla corona inglese è la più nominata alla settantatreesima edizione deglicon 24 candidature. Seguono WandaVision (23), The Handmaid’s Tale (21), Saturday Night Live (21), Ted Lasso(20), Lovecraft Country (18), La Regina degli Scacchi (18) e Omicidio a Easttown (16). Il tandem HBO-HBO Max guida lecon un totale di 130 candidature (battutia 129, Disney+ a 71 e NBC a 46). Tra lespicca la candidatura di MJ Rodriguez, prima ...

