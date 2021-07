Dieci anni di Sud Sudan, storia di uno Stato fallito (Di martedì 13 luglio 2021) Dieci anni sono passati da quando il mondo volgeva lo sguardo verso il continente africano e celebrava la nascita del Sud Sudan. L’indipendenza del nuovo Paese dell’Africa, il 9 luglio 2011, veniva festeggiata non solo a Juba e tra i confini della nazione racchiusa tra il Sudan, l’Etiopia, il Kenya, la Repubblica Democratica del Congo, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 13 luglio 2021)sono passati da quando il mondo volgeva lo sguardo verso il continente africano e celebrava la nascita del Sud. L’indipendenza del nuovo Paese dell’Africa, il 9 luglio 2011, veniva festeggiata non solo a Juba e tra i confini della nazione racchiusa tra il, l’Etiopia, il Kenya, la Repubblica Democratica del Congo, InsideOver.

Advertising

Benji_Mascolo : Tra pochi giorni si chiuderà un capitolo che avrò per sempre nel cuore: solo chi l’ha vissuta può sapere quello che… - Agenzia_Ansa : Un volontario italiano è stato ucciso in strada in Messico. È accaduto a San Cristóbal de Las Casas, in Chiapas. L'… - Tg3web : Un cittadino italiano è stato ucciso in Chiapas a colpi di arma da fuoco, uscito di casa per fare la spesa. Michele… - therentgirl : RT @yennefair: Manifestando un posto raggiungibile sia da me che da @therentgirl, la potenza magica sprigionata dal nostro incontro benedir… - feffa73 : @Corte_84 @BELUSHI69 @NonEvoluto Il PSg avrà vinto in Francia, ma con tutto quello che hanno speso negli ultimi di… -