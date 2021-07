DDL Zan, ecco l’approdo in Senato: cosa può accadere (Di martedì 13 luglio 2021) Il DDL Zan si appresta ad approdare in Senato per la prima volta per la sua approvazione. I numeri sono risicati e si temono franchi tiratori È una giornata importante per il DDL Zan, il cui futuro è praticamente appeso a quanto accadrà oggi al Senato. Verso le ore 16.30 dovrebbe iniziare la discussione generale sul disegno di legge contro l’omotransfobia, ma il tutto rischia di tornare in Commissione se alla fine Italia Viva e le Autonomie decideranno di votare con il centrodestra per apportare alcune modifiche al testo attuale. Il presidente Andrea Ostellari ha fatto notare che chiaramente la Commissione non è in grado di terminare i lavori in ... Leggi su zon (Di martedì 13 luglio 2021) Il DDL Zan si appresta ad approdare inper la prima volta per la sua approvazione. I numeri sono risicati e si temono franchi tiratori È una giornata importante per il DDL Zan, il cui futuro è praticamente appeso a quanto accadrà oggi al. Verso le ore 16.30 dovrebbe iniziare la discussione generale sul disegno di legge contro l’omotransfobia, ma il tutto rischia di tornare in Commissione se alla fine Italia Viva e le Autonomie decideranno di votare con il centrodestra per apportare alcune modifiche al testo attuale. Il presidente Andrea Ostellari ha fatto notare che chiaramente la Commissione non è in grado di terminare i lavori in ...

