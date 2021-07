CorSport: Di Lorenzo professionista esemplare in crescita esponenziale (Di martedì 13 luglio 2021) L’Europeo di Giovanni Di Lorenzo è da 8,5. E’ questa la valutazione che dà Fabrizio Patania, sul Corriere dello Sport, alle prestazioni del difensore del Napoli, subentrato in corsa come titolare a Florenzi dopo l’infortunio alla prima partita contro la Turchia. Di Lorenzo in pochi anni è passato dalla Lega Pro a Wembley. Un percorso straordinario. Nell’Italia ha saputo diventare un punto fermo della difesa. “È entrato dopo l’intervallo con la Turchia per l’infortunio di Florenzi e non è più uscito, diventando un punto fermo della difesa. Solidità, contrasto, attenzione in marcatura e persino progressioni esaltanti, come nei supplementari con l’Austria. Da ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 luglio 2021) L’Europeo di Giovanni Diè da 8,5. E’ questa la valutazione che dà Fabrizio Patania, sul Corriere dello Sport, alle prestazioni del difensore del Napoli, subentrato in corsa come titolare a Florenzi dopo l’infortunio alla prima partita contro la Turchia. Diin pochi anni è passato dalla Lega Pro a Wembley. Un percorso straordinario. Nell’Italia ha saputo diventare un punto fermo della difesa. “È entrato dopo l’intervallo con la Turchia per l’infortunio di Florenzi e non è più uscito, diventando un punto fermo della difesa. Solidità, contrasto, attenzione in marcatura e persino progressioni esaltanti, come nei supplementari con l’Austria. Da ...

