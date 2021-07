Violenza domestica contro due donne: due arresti per maltrattamenti (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma – Ancora casi di maltrattamenti in famiglia, altre 2 donne vittime di violenze. Nel primo caso, un cittadino moldavo di 44 anni che per anni ha sfogato la sua Violenza sulla moglie connazionale di 40 anni, è finito in manette con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo ma l’ennesimo episodio, accaduto nella serata di ieri in un appartamento di via Altomonte, l’ha convinta a dire basta: dopo essere stata fatta bersaglio delle “solite” minacce e violenze di fronte al loro figlio di 20 anni, la 40enne ha deciso di chiamare ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma – Ancora casi diin famiglia, altre 2vittime di violenze. Nel primo caso, un cittadino moldavo di 44 anni che per anni ha sfogato la suasulla moglie connazionale di 40 anni, è finito in manette con le accuse diin famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo ma l’ennesimo episodio, accaduto nella serata di ieri in un appartamento di via Altomonte, l’ha convinta a dire basta: dopo essere stata fatta bersaglio delle “solite” minacce e violenze di fronte al loro figlio di 20 anni, la 40enne ha deciso di chiamare ...

