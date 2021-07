Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna sui social e appare dimagrito: la [FOTO] supera i 24mila like (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo avevamo visto l’ultima volta, furioso, nello studio di Uomini e Donne dopo il confronto con Roberta Di Padua. Un incontro a telecamere accese, che ha sancito la fine della loro breve love story. Da allora, nessuna più presenza a Mediaset, e nessuna dichiarazione rilasciata da Riccardo Guarnieri dopo quel breve e intenso ritorno in … L'articolo Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna sui social e appare dimagrito: la FOTO supera i ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo avevamo visto l’ultima volta, furioso, nello studio didopo il confronto con Roberta Di Padua. Un incontro a telecamere accese, che ha sancito la fine della loro breve love story. Da allora, nessuna più presenza a Mediaset, e nessuna dichiarazione rilasciata dadopo quel breve e intenso ritorno in … L'articolosui: lai ...

Advertising

chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - Virna82257917 : RT @Stefani38788813: Sole ??, un profumo che sfiorera' la pelle di uomini e donne con la sua dolce fragranza, dolce come te Pier ??#soleparf… - _Emolo_ : RT @Stefani38788813: Sole ??, un profumo che sfiorera' la pelle di uomini e donne con la sua dolce fragranza, dolce come te Pier ??#soleparf… -