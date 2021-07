Tutto confermato: Latte Lath dall’Atalanta alla Spal (Di lunedì 12 luglio 2021) Latte Lath è un nuovo giorno della Spal. Confermata la nostra esclusiva. Questo il comunicato del club: “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca le prestazione sportive dell’attaccante ivoriano Emmanuel Latte Lath. Classe 1999, Latte Lath ha militato nelle giovanili dell’Atalanta, collezionando con la prima squadra 3 presenze in Coppa Italia 2016-2017, competizione in cui ha segnato una rete contro la Juventus. Successivamente ha militato in Serie C, indossando le maglie di Pistoiese (18 presenze e 2 reti), ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021)è un nuovo giorno della. Confermata la nostra esclusiva. Questo il comunicato del club: “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneoBergamasca le prestazione sportive dell’attaccante ivoriano Emmanuel. Classe 1999,ha militato nelle giovanili dell’Atalanta, collezionando con la prima squadra 3 presenze in Coppa Italia 2016-2017, competizione in cui ha segnato una rete contro la Juventus. Successivamente ha militato in Serie C, indossando le maglie di Pistoiese (18 presenze e 2 reti), ...

