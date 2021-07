Titanfall ha solo un paio di persone lavorano al supporto del gioco

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 12 luglio 2021) Respawn Entertainmente è interamente concentrata su Apex Legends, come confermano le circa duechealdiApex Legends è un titolo che ricopre una grande importanza, sia per EA che per Respawn Entertainment, e che non mostra alcun segnale in grado di far ipotizzare uno stop della propria crescita. Tanto successo, però, ha inevitabilmente comportato qualche sacrificio, incarnato principalmente dalla figura di, la cui community online ha subito in prima persona questo spostamento massivo della forza lavoro del team. Sono notizie recenti, difatti, quelle che ...