The Witcher, il teaser trailer e la data di debutto della seconda stagione (Di lunedì 12 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=AICKeUb0z0Q La curiosità dei fan di The Witcher è stata soddisfatta: durante l'evento virtuale WitcherCon sono state, infatti, annunciate parecchie novità riguardanti la seconda stagione. Innanzitutto, è stato ufficializzato che i prossimi episodi, le cui riprese sono state più volte sospese per via del coronavirus, arriveranno su Netflix a partire dal 17 dicembre. Nel frattempo, è uscito anche il primo teaser trailer ufficiale, in cui vediamo protagonisti soprattutto Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, e la principessa Ciri, a cui dà il ...

