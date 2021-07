The French Dispatch: un giornale (d’altri tempi) in forma di film (Di lunedì 12 luglio 2021) “An obituary, a travel guide and three feature articles.” Un necrologio, una guida turistica e tre articoli lunghi. Wes Anderson impagina il suo giornale in forma di film e presenta “il timone” in apertura. Il necrologio è quello del direttore Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray) del giornale che dà il titolo al film, ogni somiglianza con il New Yorker non è casuale, dalla grafica, alle vignette, alla scelta di pubblicare “long form”, articoli di 12mila parole, quelli che nell’era delle pillole, bisogna leggere con molto amore e una sincera motivazione. Bill Murray e il “timone” del French ... Leggi su iodonna (Di lunedì 12 luglio 2021) “An obituary, a travel guide and three feature articles.” Un necrologio, una guida turistica e tre articoli lunghi. Wes Anderson impagina il suoindie presenta “il timone” in apertura. Il necrologio è quello del direttore Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray) delche dà il titolo al, ogni somiglianza con il New Yorker non è casuale, dalla grafica, alle vignette, alla scelta di pubblicare “long form”, articoli di 12mila parole, quelli che nell’era delle pillole, bisogna leggere con molto amore e una sincera motivazione. Bill Murray e il “timone” del...

