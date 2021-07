Spread Btp - Bund: in calo a 103 punti (Di lunedì 12 luglio 2021) In calo a 103 punti base, a metà pomeriggio, il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 105,7 punti della chiusura di venerdì. Nel corso della seduta, secondo i dati reperibili sulla piattaforma ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Ina 103base, a metà pomeriggio, il differenziale tra Btp e, rispetto ai 105,7della chiusura di venerdì. Nel corso della seduta, secondo i dati reperibili sulla piattaforma ...

Borsa: Europa in positivo, in ordine sparso le banche Maglia rosa per Milano (+0,9%), con lo spread Btp - Bund poco sotto i 103 punti base e il rendimento del decennale italiano allo 0,73%. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna ...

