Scuola: Moretti, 'sia covid free, rientro in presenza e in sicurezza' (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "La richiesta di Ali, autonomie locali italiane per voce di Andrea Catizone, di vaccinare tutto il personale docente e scolastico entro settembre, per consentire il rientro a Scuola in sicurezza, va sostenuta. Giustamente il Commissario Figliuolo si è pronunciato in modo chiaro anche su questo: la Scuola deve essere un luogo sicuro per docenti, personale, studenti e famiglie. I ragazzi non possono subire ulteriori conseguenze negative sul loro percorso scolastico. Lo studio e la Scuola sono un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e la vaccinazione è l'unica arma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "La richiesta di Ali, autonomie locali italiane per voce di Andrea Catizone, di vaccinare tutto il personale docente e scolastico entro settembre, per consentire ilin, va sostenuta. Giustamente il Commissario Figliuolo si è pronunciato in modo chiaro anche su questo: ladeve essere un luogo sicuro per docenti, personale, studenti e famiglie. I ragazzi non possono subire ulteriori conseguenze negative sul loro percorso scolastico. Lo studio e lasono un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e la vaccinazione è l'unica arma ...

