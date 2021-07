Sandro Tonali rinnova con il Milan: la “lezione” data a Donnarumma (Di lunedì 12 luglio 2021) Sandro Tonali ha rinnovato il suo contratto con il Milan, prolungando l’esperienza in rossonero che è stata fortemente voluta. Eloquente il suo post su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandro Tonali (@SandroTonali) Alla fine è arrivata la fumata bianca per il rinnovo del contratto al Milan di Sandro L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 12 luglio 2021)hato il suo contratto con il, prolungando l’esperienza in rossonero che è stata fortemente voluta. Eloquente il suo post su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Alla fine è arrivata la fumata bianca per il rinnovo del contratto aldiL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

acmilan : Official Statement: Sandro Tonali ? - acmilan : ??? 'Ready for the new season' Sandro's exclusive interview with Milan TV ??? ??? 'Sono pronto per questa stagione'… - AntoVitiello : #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Sandro #Tonali da… - xTiMama972x : RT @acmilan: Official Statement: Sandro Tonali ? - gladi_ad : RT @acmilan: Official Statement: Sandro Tonali ? -