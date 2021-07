Salvatore Sirigu mostra la bandiera sarda | ma gli inglesi credono sia la loro

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il gesto diOre intense questa per l’Italia. Solo ieri sera infatti gli Azzurri hanno portato il nostro paese alla vittoria degli Europei 2020, dopo un lungo e intenso scontro contro l’Inghilterra. A far parte della Nazionale quest’anno c’è stato anche, portiere del Torino, che nonostante non sia mai sceso in L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

lupino_alessio : RT @wearenick: Salvatore Sirigu UNO DI NOI - Novella_2000 : I tifosi inglesi ringraziano Sirigu per aver mostrato la bandiera inglese durante la premiazione (ma è quella della… - _Introducing_me : RT @Ri_Ghetto: Raga sto male. - Ri_Ghetto : Raga sto male. - xiubeiby : RT @scmartiscala: #itsnotcominghome #ItsComingRome #Sardegna Gli inglesi ringraziano Salvatore Sirigu per aver portato la bandiera inglese… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Sirigu

Il Presidente della Regione Christian Solinas saluta e ringrazia tutta la Nazionale azzurra e, in modo particolare, Nicolò Barella e, che al termine della finale degli Europei "Hanno ...Commenta per primo Prende quota l'ipotesi che un neo - campione d'Europa possa giocare il prossimo campionato con la maglia del Genoa., secondo di Gigio Donnarumma ad Euro 2020, è infatti ad un passo dalla rescissione del contratto con il Torino, club che pare disposta a liberarsi del pesante ingaggio percepito dal ...In crescita le quotazioni di Salvatore Sirigu, campione d’Europa e consigliere di Donnarumma prima dei calci di rigore contro Spagna e Inghilterra: per il nuorese ex PSG – salvo un’ultima chiamata ...CAGLIARI, 11 LUGLIO 2021 - "Emozione e orgoglio: grazie Nicolò grazie Salvatore". Il Presidente della Regione Christian Solinas saluta e ringrazia tutta la Nazionale azzurra e, in modo particolare, Ni ...