Oggi tavolo tecnico sulla Variante Delta. "A giorni sarà dominante"

(Di lunedì 12 luglio 2021) Lacontinua ad avanzare tra i casi di Covid in Italia.si riunirà ildel ministero della Salute che è impegnato per la definizione dei parametri che servono a stabilire la posizione delle regioni rispetto ai profili di rischio, alla luce della. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, a Radio24 è preoccupato per l’aumento dei contagi. A Radio24 ha dichiarato: “Bellissimo vedere la gente nelle piazze ma inevitabilmente vedremo salire i contagi ... La- sottolinea - si ...

Si riunisceiltecnico del ministero della Salute per definire i parametri dei profili di rischio Covid per le Regioni, alla luce della variante Delta. L'Iss ha evidenziato infatti "l'ampia ...... il cuoco, il sommelier: ma quello che porta i menu al". L'influencer è uno che comunica; ma ...invece sta succedendo questo. Perché mai? Intanto i giovani sono diventati molto più pratici ...Crisanti in allarme: "È a un passo dal diventare resistente ai vaccini". Ciciliano (Cts): “Qualche regione potrebbe cambiare colore" ...ROMA – Salgono i contagi e c’è allerta per la diffusione della variante Delta. Si riunisce oggi il tavolo tecnico del Ministero della Salute per definire i parametri dei profili di rischio ...