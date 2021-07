Mozzarella di bufala dop | ecco le cartoline ‘limited edition’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Una serie di“limited edition” e un annullo postale speciale, dedicato ai 40 anni del Consorzio di Tutela delladiCampana Dop, fondato il 13 luglio 1981. È la nuova iniziativa del Consorzio per celebrare domani l’anniversario della sua costituzione, in collaborazione con la Divisione Filatelia di Poste Italiane. Sono sei i soggetti scelti per raccontare e valorizzare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche dell’area di produzione delladicampana Dop, una zona che comprende, oltre alla Campania, anche il basso ...