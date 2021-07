Il messaggio di Giorgio Chiellini: il grazie più bello ai tifosi italiani (Di lunedì 12 luglio 2021) “grazie a voi A tutti voi Perché in questa incredibile avventura ci siamo portati dentro voi. Davanti gli occhi voi. Nei nostri cuori voi. Il dolore di chi ha sofferto. Le fatiche di quanti sono stati messi in ginocchio dalla pandemia. La voglia di tornare a vivere” inizia con queste parole la dedica che Giorgio Chiellini ha fatto a tutta l’Italia dopo aver alzato al cielo la coppa. La nazionale italiana vince Euro 2020, non senza difficoltà, dopo un match difficilissimo contro l’Inghilterra. Una partita sudata fino all’ultimo secondo, vinta ai rigori. Una partita complicata ma che alla fine ha visto il cielo di Londra tingersi di azzurro. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 luglio 2021) “a voi A tutti voi Perché in questa incredibile avventura ci siamo portati dentro voi. Davanti gli occhi voi. Nei nostri cuori voi. Il dolore di chi ha sofferto. Le fatiche di quanti sono stati messi in ginocchio dalla pandemia. La voglia di tornare a vivere” inizia con queste parole la dedica cheha fatto a tutta l’Italia dopo aver alzato al cielo la coppa. La nazionale italiana vince Euro 2020, non senza difficoltà, dopo un match difficilissimo contro l’Inghilterra. Una partita sudata fino all’ultimo secondo, vinta ai rigori. Una partita complicata ma che alla fine ha visto il cielo di Londra tingersi di azzurro. ...

