Advertising

sportface2016 : #Formula1 Giovedì svelata nuova monoposto 2021: sarà il modello più futuristico di tutti i tempi - TV7Benevento : **F1: giovedì sarà svelata nuova monoposto 2022 'la più futuristica di tutti i tempi'**... - FUnoAT : #F1 #FUnoAT La F1 presenta la nuova vettura 2022 questo giovedì - realferrarista : RT @FormulaPassion: Giovedì alle 16:00 verrà svelata la prima #F1 2022 a grandezza naturale - FormulaPassion : Giovedì alle 16:00 verrà svelata la prima #F1 2022 a grandezza naturale -

Ultime Notizie dalla rete : **F1 giovedì

L'evento, nominato 'Formula One Begins' e programmato peralle ore 15.30, consisterà nella presentazione del concept studiato per il mondiale che andrà in scena tra qualche mese. La grandezza ...Segnatevi questa data,15 luglio 2021: sarà la prima volta in cui vedremo dal vivo un prototipo per ladel 2022, la prima volta in cui capiremo meglio come saranno fatte le nuove monoposto per il Mondiale. E la ...