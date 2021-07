Esame di maturità 2021: tre alternative all’università (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo l’Esame di maturità è del tutto normale trovarsi ancora una volta in difficoltà, perché c’è una decisione importante da prendere: come proseguirà il percorso di studi dello studente appena diplomato. In tanti non hanno ben chiaro cosa fare, al punto che spesso l’opzione dell’anno sabbatico viene presa in seria considerazione. Uno dei percorsi più intuitivi da seguire è quello dell’università, ma non è l’unico, considerando che la società moderna offre anche altre validissime alternative. I consigli alternativi alle università La prima strada alternativa non rappresenta di certo una novità, e si tratta della seguente: interrompere il ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo l’diè del tutto normale trovarsi ancora una volta in difficoltà, perché c’è una decisione importante da prendere: come proseguirà il percorso di studi dello studente appena diplomato. In tanti non hanno ben chiaro cosa fare, al punto che spesso l’opzione dell’anno sabbatico viene presa in seria considerazione. Uno dei percorsi più intuitivi da seguire è quello dell’università, ma non è l’unico, considerando che la società moderna offre anche altre validissime. I consigli alternativi alle università La prima strada alternativa non rappresenta di certo una novità, e si tratta della seguente: interrompere il ...

Advertising

FraLauricella : All'esame di maturità, Mario #Draghi ha preso cento sessantesimi. #manDraghi #nonèMandrake - EmilioSimone1 : @berrageiz @info_cilento Soprttutto quello che se ne è andato ad Ibiza invece che fare l'esame di maturità -e poi a… - felice_119 : @AlexKensei77 Non ha fatto l'esame di maturità per andare al mare... - migiranoleruote : #Donnarumma uno che qualche anno fa preferì Ibiza all'esame di maturità, evidentemente ha difficoltà anche nel cont… - KurotsukiEfp : RT @Franpesca_: Super tatoni che chiamano a casa per dire “ho vinto l’europeo” come se fosse l’esame di maturità al paesello, senza conside… -