Draghi esalta gli Azzurri “Ci avete messo al centro dell’Europa”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “I vostri successi sono stati straordinari”. Il premier Marioapplaude gli atleti italiani ricevuti oggi a Palazzo Chigi, glidel calcio campioni d’Europa “dopo oltre 50 anni”, il tennista Matteo Berrettini “primo italiano a giocare una finale di Wimbledon in quasi un secolo e mezzo di storia”, e la nazionale di atletica under 23 che ha chiuso al primo posto il medagliere degli Europei di categoria, “unica volta in 13 edizioni”. “Cifatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare – ha proseguito -. Sono sempre stato molto orgoglioso di essere italiano ma questa volta abbiamo festeggiato insieme le ...