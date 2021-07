De Paul | “E’ un grande passo per la mia carriera Arriva al momento giusto Simeone? Uno dei migliori”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il neo centrocampista dell’Atletico Madrid, Rodrigo De, ha parlato al sito ufficiale dei colchoneros dopo la sua ufficializzazione del passaggio dall‘Udinese. Queste le sue parole: “Sono molto felice, giocherò per la squadra che ha vinto l’ultima Liga e conosco la responsabilità che comporta. È unnella miacalcistica, anche per ilin cui èto, dopo aver vinto la Copa América. Cercherò di soddisfare tutte le aspettative. Sono un appassionato di calcio e conosco molto bene l’Atlético, anche perché ho giocato in Spagna. Senza contare poi tutti gli ...

3 Dopo cinque stagioni, Rodrigo delascia l'Udinese e la Serie A e torna in Spagna. Il centrocampista argentino, fresco vincitore della Copa America eprotagonista nel torneo, ha firmato un contratto di cinque anni con l'...Dopo varie stagioni da protagonista in Friuli, Deha scelto di attuare ilpasso e trasferirsi in Spagna, seppur un suo eventuale futuro in Italia non sia da escludere. Il connazionale ...I Phoenix Suns sono reduci dalla sconfitta per 120-100 contro i Milwaukee Bucks in Gara 3 delle NBA Finals. Grande protagonista di serata è stato Giannis Antetokounmpo che ha realizzato 41 punti condi ...Adesso è ufficiale. Rodrigo de Paul ha firmato: è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il centrocampista, reduce dalla vittoria della Copa America con l'Argentina, ...