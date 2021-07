De Paul all’Atletico Madrid | ora è ufficiale Quasi un mese dopo gli accordi

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 12 luglio 2021) Rodrigo Dedall’Udinese. Lo avevamo anticipato il 15 giugno scorso, eppure Pierpaolo Marino aveva smentito parlando di accordo lontano. Invece, era tutto fatto, magari lo avranno avvertito: aspettavano soltanto che l’Atletico provvedesse – come ha fatto – all’aumento di capitale prima di ufficializzare. Un grande acquisto, fortemente voluto da Simeone, che rende ancora più competitivo il club spagnolo. #WelcomeDe! @rodrideis already red and white! https://t.co/3FhPJU0jtr pic.twitter.com/3MhyDe1aMP — Atlético de(@atletienglish) July 12, 2021 Foto: ...