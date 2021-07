Come difendersi da un asteroide in picchiata? Inizia la missione di LiciaCube (Di lunedì 12 luglio 2021) È quasi tutto pronto per la prima missione di difesa interplanetaria della storia dell’umanità. Tra qualche mese la Nasa lancerà la sonda Dart, letteralmente “dardo”, con l’obiettivo di colpire un asteroide nello Spazio profondo, a undici milioni di chilometri dalla Terra, per testare la capacità di deviarne il percorso. A bordo ci sarà anche l’Italia con il piccolo satellite LiciaCube, realizzato a Torino da Argotec, scelto dalla Nasa per un compito particolarmente delicato. Grosso quanto una scatola di scarpe, in viaggio a una velocità di 21mila chilometri orari (circa sei chilometri al secondo), dovrà staccarsi dalla sonda una decina di ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 luglio 2021) È quasi tutto pronto per la primadi difesa interplanetaria della storia dell’umanità. Tra qualche mese la Nasa lancerà la sonda Dart, letteralmente “dardo”, con l’obiettivo di colpire unnello Spazio profondo, a undici milioni di chilometri dalla Terra, per testare la capacità di deviarne il percorso. A bordo ci sarà anche l’Italia con il piccolo satellite, realizzato a Torino da Argotec, scelto dalla Nasa per un compito particolarmente delicato. Grosso quanto una scatola di scarpe, in viaggio a una velocità di 21mila chilometri orari (circa sei chilometri al secondo), dovrà staccarsi dalla sonda una decina di ...

Ultime Notizie dalla rete : Come difendersi I paragoni tra pandemia e Resistenza ... come potenziare la sanità e gli ospedali, la scuola, i trasporti; come organizzare una campagna di ... con il male non si scende a compromessi, dal male è imperativo difendersi, in una parola il male ...

Mourinho sui rigori inglesi: 'Un giocatore si è rifiutato di tirarlo: dov'erano Sterling e Shaw?' Quindi, a volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth non espongono il ... Grealish: io volevo tirarlo Il primo dei calciatori inglesi a 'difendersi' è stato Grealish dell'Aston ...

Come difendersi dal telemarketing? La Legge per Tutti 5 cose che ti confermano che la tua amica è preziosa e leale Come fare a riconoscere le vere amiche e a distinguerle dalle ... tesori preziosi da coltivare e difendere a ogni costo. Rimane al tuo fianco anche quando stai male No, non è solo un luogo comune o un ...

Sconcerti: "Bonucci e Chiellini anima della nazionale. Bravi tutti, siamo entrati in un’altra epoca" Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato così il successo dell'Italia a Wembley: "Siamo Campioni d’Europa, la conquista di una grande ...

