Bonucci | che esultanza | la frase urlata per zittire i tifosi inglesi!

Advertising

matteograndi : Ma veramente Paola Ferrari ha lanciato la clip di Bonucci che urla una frase a fine partita e la clip inizia con Bo… - annatrieste : Lo negherò fino alla morte infatti se me lo chiedono dirò che avevo sbattuto il mignolo vicin o cummò #bonucci #gol - bonucci_leo19 : È nelle difficoltà che si vede il cuore di una squadra, la forza di un gruppo. Manca un cm. AVANTI TUTTA. #Euro2020… - LuigiTironel7 : RT @NonSoloJuve: UN DATO MOSTRUOSO (LA COPPIA PIÙ FORTE DI TUTTI I TEMPI) ??”Leonardo #Bonucci e Giorgio #Chiellini hanno entrambi complet… - riola77 : RT @ziaaLai: Mancini che piange, Spinazzola che salta con le stampelle, Bonucci che urla alla telecamera, Gigio a terra che viene abbraccia… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci che

Uno dei più scatenati al fischio finale è stato Leonardoattraverso alcuni slogansicuramente diverranno virali. Inizialmente il centrale della Juventus ha esclamato: " It's coming to ...Leonardoscatenato in conferenza stampa al termine di Inghilterra - Italia, partitaha consacrato gli Azzurri a campioni d'Europa. Il difensore, autore del gol del pareggio, poco prima di parlare ...solo che Bonucci è aggrappato alla balaustra davanti allo spicchio di Italia che salta mentre Wembley sta in silenzio e il capo dello stato è in tribuna Il primo a rimettersi in gioco dopo la bambola ...Decisivo uno superlativo Donnarumma, l'estremo azzurro neutralizza due calci di rigore a, Sancho e Saka, nella roulette finale e rimedia gli errori dal dischetto di Belotti e Jorginho. Tempi regolamen ...